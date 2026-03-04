Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Bejaarde vrouw knalt met scootmobiel tegen liftdeur, rijdt liftschacht in

Ongeluk

Vandaag, 14:36

Link gekopieerd

Woensdagochtend is een bejaarde vrouw in de Noord-Brabantse gemeente Dongen tegen een dichte liftdeur gecrasht met haar scootmobiel. De brandweer is ter plaatse gekomen om de vrouw te redden.

De bejaarde vrouw reed met haar scootmobiel door de deuren van de lift. Door de klap belandde de vrouw met haar scootmobiel in de liftschacht. De brandweer heeft haar uit de liftschacht gered en buurtbewoners en politie vingen haar op. Wonder boven wonder is de vrouw niet gewond.

Volgens buurtbewoners reed de scootmobiel zich bij de lichtschacht vast, hierdoor is de vrouw niet helemaal naar beneden gevallen. De brandweer heeft de lift afgezet met linten.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Man (86) op scootmobiel overlijdt na crash met auto in Venray
Man (86) op scootmobiel overlijdt na crash met auto in Venray
Scootmobiel van Therèse geweerd uit regiotaxi: 'Heel ingrijpend'
Scootmobiel van Therèse geweerd uit regiotaxi: 'Heel ingrijpend'
Man in scootmobiel ernstig gewond bij aanrijding met trein in Rijen
Man in scootmobiel ernstig gewond bij aanrijding met trein in Rijen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.