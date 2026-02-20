Man (86) op scootmobiel overlijdt na crash met auto in Venray

Een 86-jarige man uit Venray is overleden na een botsing tussen zijn scootmobiel en een auto. Dat meldt de politie vrijdag. Het ongeluk gebeurde donderdagmiddag rond 14.00 uur op de Henri Dunantstraat in de Limburgse plaats.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Daarna is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de bestuurder van de auto is niets bekendgemaakt.

De man uit Venray raakte bij de aanrijding zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later aan zijn verwondingen overleden.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekendgemaakt.