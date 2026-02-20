Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man (86) op scootmobiel overlijdt na crash met auto in Venray

Man (86) op scootmobiel overlijdt na crash met auto in Venray

Ongeluk

Vandaag, 11:20

Link gekopieerd

Een 86-jarige man uit Venray is overleden na een botsing tussen zijn scootmobiel en een auto. Dat meldt de politie vrijdag. Het ongeluk gebeurde donderdagmiddag rond 14.00 uur op de Henri Dunantstraat in de Limburgse plaats.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Daarna is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de bestuurder van de auto is niets bekendgemaakt.

De man uit Venray raakte bij de aanrijding zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later aan zijn verwondingen overleden.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekendgemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.