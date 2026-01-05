Man in scootmobiel ernstig gewond bij aanrijding met trein in Rijen

Een man in een scootmobiel is maandagochtend ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een trein op station Rijen. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Het ongeluk gebeurde rond 11.00 uur. Onder meer de politie kwam ter plaatse. Volgens een correspondent vingen agenten getuigen op en spraken zij mensen aan die foto’s maakten. Het treinverkeer ligt op dit moment nog deels stil. De betrokken trein is na het ongeval verder gereden.

"We kunnen nog niet zeggen wat er is gebeurd. Dit wordt onderzocht. We spreken met getuigen en slachtoffers. Er waren veel getuigen aanwezig tijdens het incident", vertelt de politie maandagmiddag aan Hart van Nederland. "Het slachtoffer is naar het ziekenhuis afgevoerd."