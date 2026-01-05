Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Man in scootmobiel ernstig gewond bij aanrijding met trein in Rijen

Ongeluk

Vandaag, 14:21

Link gekopieerd

Een man in een scootmobiel is maandagochtend ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een trein op station Rijen. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Het ongeluk gebeurde rond 11.00 uur. Onder meer de politie kwam ter plaatse. Volgens een correspondent vingen agenten getuigen op en spraken zij mensen aan die foto’s maakten. Het treinverkeer ligt op dit moment nog deels stil. De betrokken trein is na het ongeval verder gereden.

"We kunnen nog niet zeggen wat er is gebeurd. Dit wordt onderzocht. We spreken met getuigen en slachtoffers. Er waren veel getuigen aanwezig tijdens het incident", vertelt de politie maandagmiddag aan Hart van Nederland. "Het slachtoffer is naar het ziekenhuis afgevoerd."

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.