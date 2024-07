'Nederlandse zwemmer overleden bij populair strand Costa Blanca'

Een Nederlandse man is zondag overleden terwijl hij aan het zwemmen was in de Cala del Morro Blanc in El Campello, gelegen in de Spaanse provincie Alicante. Dit melden Spaanse media.

Niet duidelijk is hoe oud de man precies is. Volgens sommige media zou het om een 42-jarige man gaan, volgens andere zou hij 45 jaar zijn geweest. De lokale politie heeft via openbare kanalen nog geen informatie verstrekt over de dood van de man.

Reanimeren

De Nederlander bevond zich in een rustige baai zonder golven of getijden, waar het water hem slechts tot de taille reikte, aldus Europa Press. Ondanks de inspanningen van de aanwezige reddingswerkers om hem te reanimeren, mocht hulp niet meer baten en overleed de man ter plekke. De oorzaak van zijn dood moet nog worden vastgesteld.

Het incident vond plaats op een drukke dag voor de autoriteiten in Morro Blanc, gelegen in het populaire kustgebied van de Costa Blanca. The Olive Press meldt dat op dezelfde dag in de nabijgelegen Coveta Fuma ook een boot met zo'n 13 à 15 migranten arriveerde. Negen van de migranten zijn overgebracht naar een opvangcentrum, de rest wist te ontsnappen.