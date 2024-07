Nederlandse vrouw (27) gewond door koe in Oostenrijkse alpenweide

Een 27-jarige Nederlandse toeriste is aangevallen door een koe en gewond geraakt toen ze door een alpenweide in Oostenrijk liep. De vrouw wilde daar een foto maken van vier koeien die in het gras lagen te dommelen, maar de dieren waren daar niet van gediend.

De vrouw maakte, samen met een 33-jarige Duitser, een wandeltocht door de bergen in de buurt van Sölden in Tirol. Toen ze de liggende koeien zag, verliet ze het wandelpad en liep de weide in. Een van de koeien kwam overeind. Volgens de politie van de deelstaat Tirol kwam een hoorn van de koe in een dij van de vrouw terecht.

Ziekenhuis

De man met wie ze wandelde, bracht haar na de confrontatie terug naar het wandelpad. Gealarmeerde bergredders verzorgden de Nederlandse, die met een helikopter naar een ziekenhuis werd gebracht.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP