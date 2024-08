Nederlander gereanimeerd na ongelukkige sprong in Oostenrijks zwembad

Donderdagavond is een 22-jarige Nederlandse vakantieganger bewusteloos geraakt na een mislukte duik in een zwembad in Oostenrijk. De man sprong van een 10 meter hoge toren in een recreatiegebied in Ötztal Bahnhof, vlakbij Innsbruck. Hij probeerde een salto te maken, maar kwam ongelukkig met de zijkant van zijn hoofd in het water terecht en bleef onder water.

Een badmeester en andere zwemmers schoten snel te hulp en haalden hem uit het water. Na reanimatie werd de man met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De politie van Tirol kon vrijdag nog geen update geven over zijn toestand.

Hart van Nederland/ANP