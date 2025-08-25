Terug

VNG: gemeenten én Nederlanders moeten beter voorbereid zijn op noodsituaties

Ongeluk

Vandaag, 09:04

Nederlandse gemeenten moeten zich beter wapenen tegen rampen en noodsituaties. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die een uitgebreide handreiking heeft uitgebracht met 41 concrete punten. Volgens de VNG zorgen geopolitieke spanningen en klimaatverandering ervoor dat de samenleving kwetsbaarder is dan ooit.

De VNG wijst op de Russische aanval op Oekraïne, waar elektriciteitsnetwerken en communicatiesystemen onder vuur kwamen te liggen. Gemeenten die nauw samenwerken met overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties blijken volgens de VNG beter bestand tegen zulke dreigingen. Ook vindt de organisatie het belangrijk dat inwoners hun burgemeester en bestuurders kennen: "Dit zorgt voor vertrouwen."

Het kabinet liet eerder deze dit jaar weten dat iedereen zich 72 uur zou moeten redden in geval van een ramp, cyberaanval of oorlog. Er wordt dan ook aanbevolen om een noodpakket in huis te nemen, zo is te zien in onderstaande video:

Nederlanders moeten 72 uur zelfredzaam zijn, maar noodpakket is te duur
2:13

Nederlanders moeten 72 uur zelfredzaam zijn, maar noodpakket is te duur

Democratie moet blijven functioneren

De nieuwe handreiking bevat 41 concrete stappen die gemeenten direct kunnen nemen. Het gaat onder meer om het veiligstellen van drinkwater en voedselvoorraden, het blijven ophalen van vuilnis, maar ook om plannen voor langdurige stroomuitval. Bij ieder punt staat welke andere instanties en organisaties kunnen bijdragen om problemen op te vangen.

Zelfs tijdens een crisis moet de democratie overeind blijven, benadrukt de VNG. Dat betekent dat verkiezingen, demonstraties en besluitvorming altijd mogelijk moeten blijven, ook als de situatie ernstig ontwricht is.

Voorbereiden op rampscenario’s

De VNG benadrukt dat voorbereiding op rampscenario’s geen theoretische oefening is. Gemeenten krijgen de oproep om hun plannen door te spreken en uit te voeren, zodat ze niet overvallen worden als zich ook in Nederland een grote crisis voordoet.

Hart van Nederland / ANP

