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Man uit slik gehaald bij Waddenzee Harlingen

Ongeluk

Vandaag, 16:46

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Een man sloeg zondag de plank mis aan de westerzeedijk in Harlingen. De man zat rond het middaguur vast in het slik van de Waddenzee bij Harlingen. Het reddingsteam van de brandweer kwam ter plaatsen om hem te redden.

De brandweer ontving de melding omstreeks 11.45 uur. Het reddingsteam slaagde er al snel in om het slachtoffer aan wal te krijgen. Vervolgens is die afgespoeld en gecontroleerd door ambulancepersoneel. Voor zover bekend raakte de man niet gewond. Het is onduidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren.

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Gevaarlijk

Als je naar het strand gaat, kijk dus goed uit voor slik. Het is namelijk gevaarlijker dan dat je misschien denkt. Het slik kan je zo vastzuigen, waardoor je geen kant meer op kan. Zie je zelf iemand die vastzit? Bel dan 112, raadt de politiewoordvoerder aan.

Door Redactie Hart van Nederland

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