Man die verdronk tijdens botenshow Aalsmeer kwam uit Polen

Het slachtoffer dat zaterdagavond verdronk tijdens een jaarlijkse verlichte botenshow op de Westeinderplassen in Aalsmeer, was een Poolse man. Hij was samen met een vrouw gaan zwemmen in het donkere water. Omstanders zagen dat hij onder water verdween en niet meer bovenkwam, meldt de gemeente Aalsmeer zondag.

De politie meldde eerder dat de hulpdiensten rond 23.00 uur werden gealarmeerd en dat na een uitgebreide zoekactie een overleden persoon in het water werd aangetroffen. Het ongeluk gebeurde in de kom van het Surfeiland, aldus de gemeente. De vrouw keerde wel terug op het strand.

Risicovolle zwemactie

Het incident gebeurde tijdens het evenement Vuur en Licht op het water. Volgens de gemeente keken duizenden mensen naar de verlichte boten op de Westeinderplassen. De show wordt afgesloten met vuurwerk.

Toxicologisch onderzoek moet volgens de gemeente uitwijzen of alcohol in het spel was. De gemeente noemt de verdrinking een "zeer trieste afloop van een risicovolle zwemactie".

Burgemeester van Aalsmeer Gido Oude Kotte spreekt van een ontzettend trieste gebeurtenis tijdens een moment waar Aalsmeer en omstreken een heel jaar naar uitkijkt.

"Ik kan niet genoeg benadrukken dat zwemmen bij nacht in het donkere water van de Westeinderplassen grote risico's met zich meedraagt. Hierdoor is nu een mensenleven verloren gegaan."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP