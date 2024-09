Drenkeling overleden tijdens evenement in Aalsmeer

Tijdens de drukbezochte show 'Vuur en Licht op het Water' op de Westeinderplassen in Aalsmeer is zaterdagavond een persoon overleden. Volgens de politie ging het slachtoffer zwemmen en keerde niet meer terug. Een grootschalige zoektocht werd opgestart in de buurt van het Surfeiland. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar zonder succes, meldt NH Nieuws.

De vermissing werd rond 23.00 uur gemeld bij de hulpdiensten. Brandweerboten, duikteams en de Reddingsbrigade waren snel ter plaatse om te zoeken naar de vermiste persoon.

Het slachtoffer werd rond middernacht aangetroffen, naar de kant gebracht en gereanimeerd. Dit mocht echter niet baten: het slachtoffer is overleden. Er is nog geen informatie over de identiteit van het slachtoffer.

Vuurwerk

Een van de aanwezigen vertelt aan NH Nieuws: "Het vuurwerk was nog bezig, toen de eerste brandweerwagen richting de boei reed, richting het restaurant. We dachten toen nog dat het een brandje was."

Al snel merkte de getuige dat er meer aan de hand was. "Toen kwam er nog van alles, en toen de show afgelopen was, kwam de traumaheli. Uiteindelijk werd het strand ontruimd, dit verliep rustig."