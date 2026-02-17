Volg Hart van Nederland
Twee doden gevonden bij vakantiepark in Limburgse Posterholt

Ongeluk

Vandaag, 17:08 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Bij het water bij een vakantiepark in het Limburgse Posterholt zijn dinsdagmiddag twee doden gevonden. Een politiewoordvoerder laat weten dat het gaat om twee volwassenen. Een van hen is aan de waterkant aangetroffen, de andere persoon in het water. De brandweer is bezig met het bergen van de lichamen.

Wat er is gebeurd, is nog niet duidelijk. Ook de identiteit van de overledenen is nog niet bekend. De politie doet onderzoek. Een zoekactie in een nabijgelegen vijver is gestaakt, meldt de brandweer op X. De politie heeft de nabije omgeving aangemerkt als plaats delict.

Volgens een correspondent ter plaatse zijn er agenten en de Forensische Opsporing op dit moment bezig met een onderzoek in en rondom een huis op het vakantiepark. De politie kan dit nog niet bevestigen aan Hart van Nederland.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

