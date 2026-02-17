Scooterrijdster overlijdt bij ongeluk in Beek en Donk

Bij een ernstig ongeluk in het Brabantse Beek en Donk is maandagavond een scooterrijdster overleden. Dat laat de politie weten op X.

Rond 21.30 uur werd de vrouw op de Peeldijk aangereden door een auto. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek daar aan haar verwondingen.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De bestuurder van de auto is aangehouden. Volgens Omroep Brabant reed de betrokken auto met een Duits kenteken.