Baby overleden in aanmeldcentrum Ter Apel, tweede in vier jaar tijd

In het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is donderdag een baby van nog geen jaar oud overleden. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) naar aanleiding van berichtgeving van het Dagblad van het Noorden. Volgens een woordvoerder van het OM gaat het om een "noodlottig ongeval" en vindt er geen strafrechtelijk onderzoek plaats.

Vanwege de gevoeligheid van het incident doet het OM geen verdere mededelingen over de toedracht van het overlijden.

Eerder werd al bekend dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Inspectie Justitie en Veiligheid het overlijden bevestigden aan het Dagblad van het Noorden.

Eerder dodelijk ongeval met baby in opvang

In de zomer van 2022 overleed er ook een baby in het opvangcentrum in Ter Apel. Dat was in een periode waarin honderden asielzoekers buiten moesten slapen vanwege de drukte. De baby sliep samen met de moeder in een sporthal op het terrein, die niet geschikt was voor de opvang van baby's.

Ook toen was er volgens het OM geen sprake van een strafbaar feit.