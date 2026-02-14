Automobilist (20) komt om bij frontale botsing Ritthem

Bij een frontale aanrijding op de Europaweg Noord in Ritthem is zaterdagochtend een 20-jarige automobilist uit Oost-Souburg om het leven gekomen. Dat meldt Politie Zeeland op X.

Het ging om een botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.