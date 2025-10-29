Man (23) overleden bij botsing met stilstaande auto bij Landgraaf

Een 23-jarige man uit het Limburgse Landgraaf is woensdagochtend om het leven gekomen door een ongeluk op de N300 bij Landgraaf. Bij de aanrijding rond 06.30 uur waren een auto die op de rijbaan tot stilstand was gekomen en een achteropkomende auto betrokken, meldt de politie.

De 23-jarige man uit Landgraaf bestuurde de auto die tot stilstand was gekomen. Daarna is de man uitgestapt. Waar hij zich precies bevond toen de aanrijding plaatsvond, weet de politie niet. "Maar hij is door de aanrijding om het leven gekomen", aldus een woordvoerder.

Als iemand strafbaar is bij een ongeluk, kan er een straf volgen. In onderstaande video wordt uitgelegd wat voor straffen er in Nederland zijn:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

