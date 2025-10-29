Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man (23) overleden bij botsing met stilstaande auto bij Landgraaf

Man (23) overleden bij botsing met stilstaande auto bij Landgraaf

Ongeluk

Vandaag, 11:41

Link gekopieerd

Een 23-jarige man uit het Limburgse Landgraaf is woensdagochtend om het leven gekomen door een ongeluk op de N300 bij Landgraaf. Bij de aanrijding rond 06.30 uur waren een auto die op de rijbaan tot stilstand was gekomen en een achteropkomende auto betrokken, meldt de politie.

De 23-jarige man uit Landgraaf bestuurde de auto die tot stilstand was gekomen. Daarna is de man uitgestapt. Waar hij zich precies bevond toen de aanrijding plaatsvond, weet de politie niet. "Maar hij is door de aanrijding om het leven gekomen", aldus een woordvoerder.

Als iemand strafbaar is bij een ongeluk, kan er een straf volgen. In onderstaande video wordt uitgelegd wat voor straffen er in Nederland zijn:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Door ANP

Lees ook

Automobilisten massaal beboet voor filmen ongeluk op A15
Automobilisten massaal beboet voor filmen ongeluk op A15
Groot ongeluk met minimaal tien voertuigen in Nieuwe Pekela, meerdere gewonden
Groot ongeluk met minimaal tien voertuigen in Nieuwe Pekela, meerdere gewonden
Auto knalt op boom bij Voorst, bestuurder overleden
Auto knalt op boom bij Voorst, bestuurder overleden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.