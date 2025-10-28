Groot ongeluk met minimaal tien voertuigen in Nieuwe Pekela, meerdere gewonden

Op de N366 bij Alteveer en Nieuwe Pekela in Groningen heeft dinsdagochtend een groot verkeersongeval plaatsgevonden. Volgens de politie waren zeker tien voertuigen bij de botsing betrokken, waaronder meerdere personenauto’s en een bedrijfswagen.

Het ongeval gebeurde rond 07.30 uur. Drie mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. De weg is deels afgesloten, waardoor het verkeer in beide richtingen vertraging oploopt.

Onderzoek met drones

Een mobiel medisch team werd opgeroepen om hulp te verlenen. De forensische dienst van de politie onderzoekt ter plaatse wat er precies is misgegaan. Daarbij worden onder meer drones ingezet om luchtbeelden van de situatie te maken.

De politie roept weggebruikers op om de N366 voorlopig te vermijden en zoveel mogelijk om te rijden.