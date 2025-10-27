Auto knalt op boom bij Voorst, bestuurder overleden

Op de grensweg in het Gelderse Voorst is een automobilist om het leven gekomen. De bestuurder reed aan het begin van de avond tegen een boom. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar de hulp mocht niet meer baten. De politie heeft de weg voor enkele uren afgesloten om onderzoek te kunnen doen.