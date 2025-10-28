Automobilisten massaal beboet voor filmen ongeluk op A15

Bij een ongeluk met een vrachtwagen op de A15 richting Ridderkerk zijn dinsdagochtend ruim 150 automobilisten bekeurd omdat ze het ongeval filmden met hun telefoon. De boete voor het vasthouden van een mobiel achter het stuur bedraagt 430 euro.

Het ongeluk gebeurde rond 05.55 uur. Een vrachtwagen kwam door nog onbekende oorzaak dwars op de weg terecht. De container met oplegger kantelde, waardoor het asfalt en de vangrail beschadigd raakten. De chauffeur bleef ongedeerd.

De hoofdrijbaan werd afgesloten voor bergings- en herstelwerkzaamheden. Het verkeer werd over de parallelrijbaan geleid. Rijkswaterstaat liet weten dat de werkzaamheden zeker tot 10.00 uur zouden duren. Later werd dat verlengd tot 11.30 uur. In de loop van de ochtend werd de weg weer vrijgegeven.

Kijkersfile

Volgens de Zeehavenpolitie Rotterdam pakten meer dan 150 bestuurders hun telefoon om het ongeluk vast te leggen. Dat meldt de politie op Facebook. "Doordat er op de parallelrijbaan door ruim 150 bestuurders werd gefilmd met de telefoon achter het stuur, ontstond er als het ware een kijkersfile. De boete voor het vasthouden van je telefoon tijdens het rijden bedraagt 430 euro", aldus de politie.

Door het ongeluk en de afsluiting liep de file op tot aan de A4. Ook op de A15 richting Europoort en op de A16 gebeurden ongelukken, waardoor het verkeer in de regio flink vast kwam te staan.