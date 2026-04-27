Politiebus over de kop bij botsing, bestuurder onder invloed

Tijdens Koningsnacht heeft een ongeval plaatsgevonden in het Zuid-Hollandse Rozenburg. Bij het ongeval is een politievoertuig betrokken die op de zijkant terechtkwam. Het ongeval is volgens een videocorrespondent ter plaatse veroorzaakt door een automobilist die met alcohol achter het stuur zat.

Het ongeval gebeurde rond kwart over twee maandagnacht op een kruising met de Laan van Nieuw Blankenburg en de Tienmorgenseweg in de Zuid-Hollandse plaats. Bij het ongeval zijn twee voertuigen betrokken. Volgens een videocorrespondent ter plaatse sloeg de politiebus door de klap van het ongeval over de kop en kwam pas enkele meters verderop op de zijkant tot stilstand.

Onder invloed

Uit een eerste onderzoek van de politie zou blijken dat de automobilist, die van rechts kwam, geen voorrang heeft verleend en een stopbord heeft genegeerd. Ooggetuigen hebben gezien dat de automobilist met hoge snelheid het kruispunt kwam opgereden. De automobilist zou ook onder invloed zijn geweest. De bestuurder is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

De politieagenten die in de bus zaten zijn niet gewond geraakt bij het ongeval.