Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Bruls wil einde aan grenscontroles na nieuw dodelijk ongeluk

Ongeluk

Vandaag, 20:00

Link gekopieerd

Een dodelijk ongeluk bij de grens met Duitsland zorgt voor woede bij burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. Op de A12 bij Babberich botsten zaterdag zeven auto's op elkaar, waardoor een 66-jarige man om het leven kwam. In een interview met Trouw wijt Bruls het ongeluk aan de files die ontstaan door de grenscontroles.

De burgemeester is duidelijk: de maatregel moet van tafel. "De ongelukken zijn buitengewoon tragisch. Het maakt de grenscontroles nog wranger", zegt Bruls tegen de krant. Hij wijst niet alleen op de ongevallen, maar ook op de overlast en de economische schade in de regio.

De snelweg moet bij Babberich vaker dicht door ongevallen voor de grens. Door grenscontroles aan de Duitse kant van de grens staan er daar geregeld files. Zo was er begin maart een kettingbotsing met vijf auto's en overleed er een motorrijder in oktober door een ongeval met een vrachtwagen.

Vraagtekens bij juridische kant

Volgens Bruls was er eerder nog begrip voor de controles, toen de vluchtelingenstroom hoog was. Maar die situatie is veranderd. "Ik verzet me vooral tegen het quasi-permanente karakter van de maatregel", zegt hij. Hij zet ook vraagtekens bij de juridische kant en vraagt zich af of de controles nog wel passen binnen Europese regels.

Niet alleen Bruls is kritisch. Ook andere burgemeesters in de regio uiten hun frustratie over de situatie, die volgens hen maar blijft voortduren. Ondertussen zorgt het verkeer voor extra drukte en sluiproutes in dorpen langs de grens.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.