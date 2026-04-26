Bruls wil einde aan grenscontroles na nieuw dodelijk ongeluk

Een dodelijk ongeluk bij de grens met Duitsland zorgt voor woede bij burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. Op de A12 bij Babberich botsten zaterdag zeven auto's op elkaar, waardoor een 66-jarige man om het leven kwam. In een interview met Trouw wijt Bruls het ongeluk aan de files die ontstaan door de grenscontroles.

De burgemeester is duidelijk: de maatregel moet van tafel. "De ongelukken zijn buitengewoon tragisch. Het maakt de grenscontroles nog wranger", zegt Bruls tegen de krant. Hij wijst niet alleen op de ongevallen, maar ook op de overlast en de economische schade in de regio.

De snelweg moet bij Babberich vaker dicht door ongevallen voor de grens. Door grenscontroles aan de Duitse kant van de grens staan er daar geregeld files. Zo was er begin maart een kettingbotsing met vijf auto's en overleed er een motorrijder in oktober door een ongeval met een vrachtwagen.

Vraagtekens bij juridische kant

Volgens Bruls was er eerder nog begrip voor de controles, toen de vluchtelingenstroom hoog was. Maar die situatie is veranderd. "Ik verzet me vooral tegen het quasi-permanente karakter van de maatregel", zegt hij. Hij zet ook vraagtekens bij de juridische kant en vraagt zich af of de controles nog wel passen binnen Europese regels.

Niet alleen Bruls is kritisch. Ook andere burgemeesters in de regio uiten hun frustratie over de situatie, die volgens hen maar blijft voortduren. Ondertussen zorgt het verkeer voor extra drukte en sluiproutes in dorpen langs de grens.