Dode bij kettingbotsing op A12 is man (66) uit Doornspijk

Bij de zware kettingbotsing op de A12 richting de Duitse grens is zaterdag een 66-jarige man uit Doornspijk om het leven gekomen. Dat heeft de politie zondag bekendgemaakt. In totaal waren zeven voertuigen betrokken bij het ongeluk.

De meldkamer kreeg zaterdag rond 16.30 uur een melding binnen over het ongeluk. Er werd een traumahelikopter ingezet om medische hulp te verlenen. De A12 bij knooppunt Oud-Dijk was uren dicht wegens bergingswerkzaamheden.

Motorrijder overleden

De snelweg moet bij Babberich vaker dicht door ongevallen voor de grens. Door grenscontroles aan de Duitse kant van de grens staan er daar geregeld files. Zo was er begin maart een kettingbotsing met vijf auto's en overleed er een motorrijder in oktober door een ongeval met een vrachtwagen. Of er tijdens het fatale ongeluk van zaterdag een file stond, is niet duidelijk. Zondag staat er tussen knooppunt Oud-Dijk richting de Duitse grens een file van ruim 2 kilometer wegens grenscontrole, is te zien op Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.