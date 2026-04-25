Dode bij zware kettingbotsing op A12 richting Duitsland

Ongeluk

Gisteren, 20:44

Door een kettingbotsing op de A12 van Arnhem richting de Duitse grens is een persoon overleden, meldt de politie. Bij het ongeval waren zeven voertuigen betrokken. Een woordvoerster zegt nog niets over de identiteit van het slachtoffer en weet niet hoeveel gewonden er zijn.

De meldkamer kreeg rond 16.30 uur een melding van een ongeluk met meerdere voertuigen. Er werd een traumahelikopter ingezet om medische hulp te verlenen.

De A12 blijft naar verwachting tot 21.00 uur dicht vanaf knooppunt Oud-Dijk vanwege bergingswerkzaamheden. Ook doet de politie ter plekke onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Door ANP

