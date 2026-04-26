Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Ambulance met patiënt aan boord betrokken bij ongeluk op N50, weg dicht

Ongeluk

Vandaag, 16:20

Link gekopieerd

Op de N50 tussen Kampen-Noord en knooppunt Emmeloord is maandagmiddag een ambulance betrokken geraakt bij een ongeval. De weg is in beide richtingen afgesloten, meldt de politie.

Volgens een 112-correspondent vond het ongeluk rond 14.35 uur plaats ter hoogte van de Ramspolbrug. De ambulance reed vanuit Flevoland richting Overijssel, mogelijk naar het Isala ziekenhuis in Zwolle, en had een patiënt aan boord.

Tijdens een inhaalactie zou het mis zijn gegaan. Een tegemoetkomende auto met aanhanger kon mogelijk niet op tijd uitwijken, waarna de zijkant van de ambulance werd geraakt. Daarbij werd onder meer de zijdeur van de ambulance losgerukt.

Patiënt overgebracht

De patiënt die in de ambulance lag, is na het ongeval met een andere ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de correspondent raakte niemand gewond, ook het ambulancepersoneel en de bestuurder van de andere auto niet.

De betrokken auto zelf staat verderop langs de weg in een pechhaven. De aanhanger in de berm terechtkwam.

Onderzoek en afsluiting

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ook de forensische opsporing verkeer doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Dat kan nog enkele uren duren.

De ANWB adviseert verkeer om om te rijden via Heerenveen en Zwolle.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.