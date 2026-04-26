Ambulance met patiënt aan boord betrokken bij ongeluk op N50, weg dicht

Op de N50 tussen Kampen-Noord en knooppunt Emmeloord is maandagmiddag een ambulance betrokken geraakt bij een ongeval. De weg is in beide richtingen afgesloten, meldt de politie.

Volgens een 112-correspondent vond het ongeluk rond 14.35 uur plaats ter hoogte van de Ramspolbrug. De ambulance reed vanuit Flevoland richting Overijssel, mogelijk naar het Isala ziekenhuis in Zwolle, en had een patiënt aan boord.

Tijdens een inhaalactie zou het mis zijn gegaan. Een tegemoetkomende auto met aanhanger kon mogelijk niet op tijd uitwijken, waarna de zijkant van de ambulance werd geraakt. Daarbij werd onder meer de zijdeur van de ambulance losgerukt.

Patiënt overgebracht

De patiënt die in de ambulance lag, is na het ongeval met een andere ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de correspondent raakte niemand gewond, ook het ambulancepersoneel en de bestuurder van de andere auto niet.

De betrokken auto zelf staat verderop langs de weg in een pechhaven. De aanhanger in de berm terechtkwam.

Onderzoek en afsluiting

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ook de forensische opsporing verkeer doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Dat kan nog enkele uren duren.

De ANWB adviseert verkeer om om te rijden via Heerenveen en Zwolle.