Motor botst hard op remmende auto in Ommen, opzittenden vliegen over wagen

Twee mensen op een motor zijn zondagmiddag gewond geraakt bij een hard ongeval op de Varsenerdijk in Ommen. Rond 14.50 uur ging het mis, toen de motor achterop een remmende auto botste.

Een auto stond voorgesorteerd om linksaf te slaan richting de N340, een tweede auto remde en stopte daarachter. Volgens de 112-correspondent ter plaatse zou de motorrijder dit te laat door hebben gehad en knalde achterop de tweede wagen. Door de klap werden beide opzittenden van de motor gelanceerd.

Eén van hen schoof over de auto die wilde afslaan en kwam ervoor op de weg terecht. De ander belandde hard op de achterste auto en sloeg daarbij de ruit kapot.

Gewonden naar ziekenhuis, verkeer vertraagd

Beide slachtoffers zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn, is niet bekend.

Het verkeer op de Varsenerdijk had enige tijd last van het ongeluk. Auto's konden om en om langs de plek van het ongeval rijden.