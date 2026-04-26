Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Motor botst hard op remmende auto in Ommen, opzittenden vliegen over wagen

Ongeluk

Vandaag, 19:36

Link gekopieerd

Twee mensen op een motor zijn zondagmiddag gewond geraakt bij een hard ongeval op de Varsenerdijk in Ommen. Rond 14.50 uur ging het mis, toen de motor achterop een remmende auto botste.

Een auto stond voorgesorteerd om linksaf te slaan richting de N340, een tweede auto remde en stopte daarachter. Volgens de 112-correspondent ter plaatse zou de motorrijder dit te laat door hebben gehad en knalde achterop de tweede wagen. Door de klap werden beide opzittenden van de motor gelanceerd.

Eén van hen schoof over de auto die wilde afslaan en kwam ervoor op de weg terecht. De ander belandde hard op de achterste auto en sloeg daarbij de ruit kapot.

Gewonden naar ziekenhuis, verkeer vertraagd

Beide slachtoffers zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn, is niet bekend.

Het verkeer op de Varsenerdijk had enige tijd last van het ongeluk. Auto's konden om en om langs de plek van het ongeval rijden.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.