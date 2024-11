Jongen ernstig gewond na val tijdens beklimmen toren in Den Bosch

Een jongen is in de nacht van zaterdag op zondag rond 01:45 ernstig gewond geraakt na een val van grote hoogte op de Tramkade in ’s-Hertogenbosch. Hij was met vier anderen tijdens een feest in een van de torens van de voormalige veevoederfabriek geklommen. Door onbekende oorzaak viel de jongen naar beneden.

Het slachtoffer was er zeer ernstig aan toe en moest ter plekke worden gereanimeerd. Onder meer brandweer, politie, ambulance en een traumaheli kwamen met spoed naar de locatie van het incident. Meerdere mensen waren getuige van het incident.

De jongen is met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De andere jongeren, die met het slachtoffer de toren aan het beklimmen waren, zijn door de politie opgevangen. Er is voor hen slachtofferhulp geregeld. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.

Beeld: Meesters Multi Media