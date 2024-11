Man loopt op snelweg en raakt zwaargewond bij aanrijding

In de nacht van zaterdag op zondag is op de A348 bij Velp een voetganger zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het incident vond rond middernacht plaats, toen een buitenlandse man op de snelweg liep en werd aangereden door een automobilist. De voetganger is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

In de auto zaten een man en een jong kind. Beiden bleven ongedeerd, maar zijn flink geschrokken door het incident. De politie heeft een uitgebreid onderzoek verricht naar de toedracht van het ongeval, wat leidde tot een langdurige afsluiting van de snelweg.

Tweede incident in één week

Het is opvallend dat het deze week al het tweede incident met een voetganger op een snelweg in Gelderland betreft. Afgelopen dinsdagavond werd op de A1 bij Ugchelen ook een voetganger aangereden, die toen ter plekke aan zijn verwondingen overleed.

Beeld: SPS Media/Persbureau Heitink