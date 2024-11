Hond en katten overleden bij brand in Rotterdam, woning verwoest

Op de Ameidestraat in Rotterdam heeft zaterdagavond laat een brand gewoed in een appartement. Toen de brandweer arriveerde, stonden vier bewoners op het balkon in afwachting van hulp. Eén van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling.

Bij de brand waren meerdere huisdieren betrokken. Een hond en enkele katten zijn door de hulpdiensten uit de woning gehaald, maar ondanks reanimatiepogingen zijn de dieren overleden. De dierenambulance heeft de overleden huisdieren meegenomen.

Woning verwoest

De schade aan de woning is groot, en deze is voorlopig onbewoonbaar verklaard. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht door de brandweer.

Beeld: Video Duivestein