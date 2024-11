Dode en acht gewonden bij zwaar ongeval op A2, veel auto's betrokken

Op de A2 bij Meerssen in Limburg heeft zich zondagochtend een ernstig ongeval voorgedaan waarbij vijf voertuigen betrokken waren. Hierbij is één persoon om het leven gekomen, en acht anderen raakten gewond. Enkele gewonden zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling, meldt de politie.

In verband met onderzoek naar het ongeluk is de A2 richting het noorden volledig afgesloten. Automobilisten wordt aangeraden de aangegeven omleidingsroutes te volgen om verdere opstoppingen te voorkomen.

Onderzoek naar oorzaak ongeval

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren, de politie doet ter plaatse onderzoek. Wel is het zicht in de omgeving zeer beperkt door de mist, rond 7 uur was het zicht slechts 84 meter. Het is nog onbekend hoe lang de afsluiting van de A2 zal duren.

Beeld: Track '88