Inzittenden op de vlucht na veroorzaken ongeluk op N65: één verdachte opgepakt

De politie heeft maandagochtend een grote klopjacht ingezet na een ongeval op de N65 bij Helvoirt. Twee inzittenden van een betrokken auto gingen direct na het ongeluk op de vlucht. Inmiddels is één van hen opgepakt.

Het ongeval gebeurde rond 07.00 uur op de provinciale weg tussen Tilburg en Den Bosch, toen een automobilist plotseling vanaf een naastgelegen landgoed de weg op schoot. De wagen snelde onder de toegangspoort door, reed door de heg, ramde een lantaarnpaal en een verkeersbord en knalde op een andere auto. Zowel de bestuurder als een andere inzittende sloegen op de vlucht, vertelt een ooggetuige aan Omroep Brabant. De beheerder van het landgoed vertelt aan de omroep dat het gevluchte tweetal arbeidsmigrant is, en dat ze tijdelijk verblijven op het terrein.

De bestuurster van de andere auto liep onbekende verwondingen op en is naar het ziekenhuis gebracht. Ook was er flinke blikschade. Een vrachtwagenchauffeur moest uitwijken voor het ongeval en belandde in de berm.

Zoekactie

Na het ongeluk is de politie een grootschalige zoekactie gestart. In een Burgernet-bericht werd opgeroepen uit te kijken naar twee mannen met een beige tas. Er werd ook een politiehelikopter ingezet. Even na 09.00 uur leidde de zoekactie tot een aanhouding, maar naar de tweede verdachte wordt nog gezocht.