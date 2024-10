Bestuurder bestelbus laat slachtoffer gewond achter na ongeval Wervershoof

In Wervershoof is zondagmiddag rond 15.30 uur een fietser in botsing gekomen met een bestelbus, bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Dat gebeurde op de Onderdijk in de Noord-Hollandse plaats. De bestuurder van de bestelbus is na het ongeval doorgereden. Het slachtoffer is met hoofdletsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Als je betrokken bent geraakt bij een ongeluk, mag je als automobilist niet doorrijden. De bestuurder van de bestelbus bij het ongeval in Wervershoof besloot dat wel te doen. Hem hangt waarschijnlijk een straf boven het hoofd, maar welke straffen zijn er eigenlijk in Nederland? We leggen het uit in bovenstaande video.

Bij de botsing werd de fietser geraakt door de spiegel van de bestelbus. Omstanders die het ongeluk zagen gebeuren, verleenden eerste hulp totdat de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Het slachtoffer is voor verdere behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurder van de bestelbus is na het ongeval doorgereden in de richting van Medemblik. De politie laat aan Hart van Nederland weten dat er nog geen verdachte is aangehouden. Ook is er een onderzoek gestart.

Beeld: RVP Media