Twee gewonden bij ongeval met rally-auto in Bentelo

Een rally-auto in het Overijsselse Bentelo is zondagmiddag van de weg geraakt en in de sloot terechtgekomen. De bestuurder van de auto en de navigator zijn met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeval gebeurde rond 12.30 uur aan de Hagmolenweg. Door nog onbekende reden raakte de auto van de weg. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen snel ter plaatse. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen van de slachtoffers zijn zijn.

De organisatie van de Procar-Hengelorally heeft na het ongeval de klassementsproef stilgelegd. Op de andere proeven wordt nog wel gereden. Het is nog niet bekend of de proef in Bentelo opnieuw gestart zal worden.