Automobilist raakt van weg, rijdt restaurant in Zwaag binnen en richt enorme schade aan

Bij een restaurant in Zwaag is zondagmiddag rond 14.30 uur een auto naar binnen gereden. De auto raakte van de weg en reed recht door de gevel het pand binnen. Het gebouw liep flinke schade op, maar omdat het restaurant gesloten was raakte er niemand gewond.

De bestuurder op leeftijd reed rechtdoor in een bocht, waarna hij vervolgens door de bosjes het restaurant binnenreed. Hulpdiensten waren snel ter plaatste, maar het was al vrij snel duidelijk dat de bestuurder met de schrik vrij was gekomen. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis voor verdere controle.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De schade aan het restaurant is enorm. De brandweer heeft het pand gecontroleerd op instortingsgevaar, maar bleek geen sprake van. Waardoor de persoon rechtdoor reed bij de bocht, is nog onduidelijk.