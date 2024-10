Rijkswaterstaat waarschuwt: let op als je vanavond de weg op gaat

Vanaf deze week kun je in de avondspits weer meer files verwachten, waarschuwt Rijkswaterstaat. Nu de wintertijd is ingegaan is het eerder donker. Samen met het herfstige weer, zoals te zien in bovenstaande video, zorgt dit voor drukte op de weg. Vooral tijdens de avondspits wordt de komende tijd meer vertraging verwacht.

Volgens Pernilla Blaak van Rijkswaterstaat gaat het om een combinatie van factoren waardoor het drukker is op de weg. "Dat rijden in het donker, dat is even wennen. Dus mensen rijden wat onrustiger en houden meer afstand", legt ze uit. "We gaan natuurlijk ook een periode in van slechter weer, storm, regen en weinig vakantie, dus er is meer woon-werkverkeer."

W eggebruikers moeten volgen Blaak de komende maanden extra opletten achter het stuur. "De drukste periode is de periode na de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie. Dan zien we eigenlijk dat de files het meeste zijn."