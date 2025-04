Hotelkamers in Noordwijkerhout ontruimd vanwege zakje noedels

In een hotel aan de Langelaan in Noordwijkerhout zijn maandagavond tien hotelkamers ontruimd. Dit gebeurde nadat de brandweer tijdens een oefening bij toeval een verhoogde concentratie koolmonoxide heeft gemeten. De oorzaak? Een zakje noedels.

Nadat de brand de verhoogde concentratie koolmonoxide had gemeten, werden direct tien hotelkamers ontruimd. De gasten werden daarop verzocht om naar buiten te gaan. De brandweer schaalde vervolgens op, en daarnaast werd ook een ambulance ook een Officier van Dienst en een Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) opgeroepen.

Ondanks dat er in de kamers diverse metingen werden verricht, werd er geen duidelijke oorzaak gevonden. Totdat de koolmonoxidemeters van de brandweer in een zakje kruidenmix in een van de kamers werd gehangen, waar de meters meteen op aansloegen. De gassen die vrijkomen bij het gebruik van het zakje, bleek uiteindelijk de oorzaak van de koolmonoxide. Welk bestanddeel van de kruidenmix precies zorgt voor de vrijkomende gassen, is onbekend.