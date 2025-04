Kruidenpasta teruggeroepen: kunnen stukjes glas in zitten

Fairtrade Original roept zijn Indonesische Sajoer Kruidenpasta terug. In de pasta kunnen stukjes glas zitten. "Ondanks dat de kans klein is dat dit het geval is, nemen we geen risico’s."

Het gaat om de verpakking van 75 gram met streepjescode 8711741359709 en houdbaarheidsdatum 02/2026. Als je die de kruidenpasta met die houdbaarheidsdatum hebt, kun je het aankoopbedrag terugkrijgen. Je moeten dan het volgende doen, aldus Fairtrade Original:

Maak een foto van de zijkant van de kruidenpasta, waar de streepjescode staat. Maak daarnaast een foto van de onderkant, waar de houdbaarheidsdatum staat. Stuur dit samen met jouw naam, adres, telefoonnummer en IBAN bankrekeningnummer naar: info@fairtradeoriginal.nl. Na het opsturen van de informatie kan de kruidenpasta weggegooid worden.

Alle andere houdbaarheidsdata en ook de Thaise, Indonesische en Indiase kruidenpasta’s zijn veilig om te eten.