Appartementen ontruimd door brand in Venhuizen

In het Noord-Hollandse Venhuizen heeft zondagochtend vroeg brand gewoed in een appartementengebouw aan de Pastoor Suidgeeststraat. Een aantal appartementen is ontruimd. De bewoners zijn in de buurt opgevangen.

Kort voor 06.00 uur was de brand onder controle, meldt de veiligheidsregio. De brand is vermoedelijk veroorzaakt door een defect aan een gasleiding in een van de woningen. Netbeheerder Liander heeft in het hele gebouw het gas en de elektriciteit afgesloten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

ANP