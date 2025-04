Brand in restaurant Rotterdam, meerdere panden ontruimd

In Rotterdam is brand uitgebroken in een restaurant aan de Van Vollenhovenstraat in het zuiden van het centrum, meldt de veiligheidsregio. Het pand en naastgelegen gebouwen zijn ontruimd. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, aldus een woordvoerster van de veiligheidsregio. Rond 18.45 uur was de brand weer onder controle.

Twee mensen hebben mogelijk rook ingeademd en werden door ambulancepersoneel nagekeken. Niemand raakte gewond.

Omdat de brand onder controle is, konden naastgelegen panden worden geventileerd. Daardoor kunnen de eerste bewoners van die panden weer terug hun woning in, aldus de veiligheidsregio.

De schade aan het restaurant wordt in kaart gebracht.

Uitslaande brand

Bij het restaurant was sprake van een uitslaande brand aan de achterzijde van het gebouw. Ook sloeg het vuur over naar het dak. Het restaurant was gesloten. Het personeel kon op tijd naar buiten gaan.

ANP