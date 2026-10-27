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Dierenverzorgster Beekse Bergen overleden na panteraanval

Ongeluk

Vandaag, 16:06

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De dierenverzorgster van Safaripark Beekse Bergen, die zaterdag gewond raakte door een panteraanval, is overleden. Dat meldt de Brabantse dierentuin dinsdagmiddag.

"Met enorm veel verdriet moeten we melden dat de dierenverzorgster van Safaripark Beekse Bergen vandaag is overleden aan de verwondingen die zij afgelopen zaterdag opliep bij een incident met een panter in het park. Wij delen dit in overleg met haar familie", staat in een verklaring van het dierenpark.

De verzorgster werkte, met enkele korte onderbrekingen, al bijna veertig jaar bij de Brabantse dierentuin. "Haar overlijden raakt ons allemaal diep en we leven intens mee met haar familie, vrienden en naasten. Op dit moment ligt onze volledige aandacht bij de ondersteuning van haar familie en haar collega's."

Arbeidsinspectie onderzoekt de oorzaak

Zaterdag was de vrouw aan het werk in het verblijf van twee mannelijke Perzische panters. Zij werd aangevallen en raakte zwaargewond. Het is niet duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld, omdat er geen camera's in het verblijf hangen. De Arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het incident. Het park doet daarover op dit moment geen verdere mededelingen.

In het dierenpark wordt een plek ingericht om condoleances achter te laten. Daarnaast krijgen haar collega's de gelegenheid om afscheid te nemen. "Wij vragen om begrip en rust voor haar nabestaanden en onze medewerkers, zodat zij dit ingrijpende verlies kunnen verwerken."

Door Redactie Hart van Nederland

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