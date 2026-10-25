Verzorgster Beekse Bergen buiten bewustzijn, artsen vrezen voor leven

De dierenverzorgster die zaterdag zwaargewond raakte bij een aanval van een Perzische panter in Safaripark Beekse Bergen, is er zo ernstig aan toe dat artsen vrezen dat ze het niet zal overleven. De vrouw is buiten bewustzijn en haar overlevingskans is volgens het dierenpark "heel klein". Met toestemming van haar familie heeft het safaripark in Hilvarenbeek het verdrietige nieuws zondag bekendgemaakt.

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De verzorgster liep bij de aanval ernstige verwondingen op aan haar hoofd en nek. Ze werd zaterdag geopereerd en volgens het safaripark verliep die operatie "naar behoren". Inmiddels is haar toestand echter verder verslechterd. Een woordvoerster van Beekse Bergen laat weten dat artsen vrezen voor haar leven.

De vrouw was zaterdag alleen aan het werk in het verblijf van twee Perzische panters toen het misging. Normaal gesproken zijn de veiligheidsregels zo ingericht dat medewerkers nooit tegelijkertijd met de roofdieren in dezelfde ruimte komen. Hoe dat toch heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht door zowel de Nederlandse Arbeidsinspectie als het safaripark zelf.

'Enorm verdrietig door dit nieuws'

"We zijn vanzelfsprekend enorm verdrietig door dit nieuws en doen er alles aan om haar familie, collega's en andere naasten zo veel mogelijk tot steun te zijn en waar nodig extra begeleiding te bieden", laat Beekse Bergen in een verklaring weten.

De vrouw werkt, met enkele korte onderbrekingen, al bijna veertig jaar bij de Brabantse dierentuin. Ze begon er op haar zeventiende en heeft volgens het park een grote liefde voor de dieren. "Ze heeft een groot hart voor de dieren en het park", aldus Beekse Bergen.

Safaripark blijft open

In overleg met de familie heeft het safaripark besloten om open te blijven voor bezoekers. De directie vraagt iedereen "om de familie rust en ruimte te geven".

Verdere details over de toestand van de verzorgster wil het park op dit moment niet delen.