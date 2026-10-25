OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Toestand dierenverzorgster na aanval panter Beekse Bergen nog altijd zorgelijk

Zorg

Vandaag, 11:39

Link gekopieerd

De dierenverzorgster die zaterdag zwaargewond raakte bij een aanval door een panter in safaripark Beekse Bergen, verkeert nog altijd in zorgelijke toestand. De vrouw wordt in slaap gehouden, meldt een woordvoerder van het park. De operatie die zij zaterdag onderging, is wel goed verlopen.

De vrouw werkt al 25 jaar bij het Brabantse safaripark. Zaterdag was ze aan het werk in het verblijf van twee mannelijke Perzische panters toen ze werd aangevallen. Daarbij raakte ze zwaargewond.

Onderzoek naar aanval

Hoe de aanval precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Volgens een woordvoerder hangen er geen camera's in het verblijf, waardoor onbekend is wat zich heeft afgespeeld. De Nederlandse Arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht.

Voor de twee panters verandert er voorlopig niets. De dieren verblijven buiten en worden op de gebruikelijke manier verzorgd. Volgens het safaripark hebben de panters in principe natuurlijk gedrag vertoond. "Het zijn en blijven roofdieren", benadrukt de woordvoerder.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Panter valt verzorgster (50) aan in Beekse Bergen: toestand zorgelijk
Ongeluk
Panter valt verzorgster (50) aan in Beekse Bergen: toestand zorgelijk
Beekse Bergen over tijgeraanval: 'Je komt niet zomaar in een tijgerverblijf terecht'
Dieren
Beekse Bergen over tijgeraanval: 'Je komt niet zomaar in een tijgerverblijf terecht'
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.