Toestand dierenverzorgster na aanval panter Beekse Bergen nog altijd zorgelijk

De dierenverzorgster die zaterdag zwaargewond raakte bij een aanval door een panter in safaripark Beekse Bergen, verkeert nog altijd in zorgelijke toestand. De vrouw wordt in slaap gehouden, meldt een woordvoerder van het park. De operatie die zij zaterdag onderging, is wel goed verlopen.

De vrouw werkt al 25 jaar bij het Brabantse safaripark. Zaterdag was ze aan het werk in het verblijf van twee mannelijke Perzische panters toen ze werd aangevallen. Daarbij raakte ze zwaargewond.

Onderzoek naar aanval

Hoe de aanval precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Volgens een woordvoerder hangen er geen camera's in het verblijf, waardoor onbekend is wat zich heeft afgespeeld. De Nederlandse Arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht.

Voor de twee panters verandert er voorlopig niets. De dieren verblijven buiten en worden op de gebruikelijke manier verzorgd. Volgens het safaripark hebben de panters in principe natuurlijk gedrag vertoond. "Het zijn en blijven roofdieren", benadrukt de woordvoerder.