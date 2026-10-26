OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Situatie aangevallen dierenverzorgster Beekse Bergen nog steeds zeer onzeker

Ongeluk

Vandaag, 18:49

Link gekopieerd

De situatie rond de dierenverzorgster van Safaripark Beekse Bergen, die zaterdag gewond raakte door een panteraanval, is nog steeds "precair". Dat laat de Brabantse dierentuin maandagmiddag in een verklaring weten.

Zaterdag was de vrouw aan het werk in het verblijf van twee mannelijke Perzische panters. Zij werd aangevallen en raakte zwaargewond. Het is niet duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld, omdat er geen camera's in het verblijf hangen. De Arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

Artsen vrezen voor haar leven

Zondag werd al duidelijk dat artsen vrezen dat de vrouw het niet zal overleven. Dat liet een woordvoerder van het dierenpark weten, met toestemming van de familie van de vrouw. De verzorgster werkt, met enkele korte onderbrekingen, al bijna veertig jaar bij de Brabantse dierentuin.

De vrouw werd op de dag van de aanval geopereerd. Volgens Beekse Bergen was dat "naar behoren" verlopen. De vrouw is buiten bewustzijn.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Verzorgster Beekse Bergen buiten bewustzijn, artsen vrezen voor leven
Ongeluk
Verzorgster Beekse Bergen buiten bewustzijn, artsen vrezen voor leven
Toestand dierenverzorgster na aanval panter Beekse Bergen nog altijd zorgelijk
Zorg
Toestand dierenverzorgster na aanval panter Beekse Bergen nog altijd zorgelijk
Panter valt verzorgster (50) aan in Beekse Bergen: toestand zorgelijk
Ongeluk
Panter valt verzorgster (50) aan in Beekse Bergen: toestand zorgelijk
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.