Situatie aangevallen dierenverzorgster Beekse Bergen nog steeds zeer onzeker

De situatie rond de dierenverzorgster van Safaripark Beekse Bergen, die zaterdag gewond raakte door een panteraanval, is nog steeds "precair". Dat laat de Brabantse dierentuin maandagmiddag in een verklaring weten.

Zaterdag was de vrouw aan het werk in het verblijf van twee mannelijke Perzische panters. Zij werd aangevallen en raakte zwaargewond. Het is niet duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld, omdat er geen camera's in het verblijf hangen. De Arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

Artsen vrezen voor haar leven

Zondag werd al duidelijk dat artsen vrezen dat de vrouw het niet zal overleven. Dat liet een woordvoerder van het dierenpark weten, met toestemming van de familie van de vrouw. De verzorgster werkt, met enkele korte onderbrekingen, al bijna veertig jaar bij de Brabantse dierentuin.

De vrouw werd op de dag van de aanval geopereerd. Volgens Beekse Bergen was dat "naar behoren" verlopen. De vrouw is buiten bewustzijn.