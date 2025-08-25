Terug

Weer incident met luchtballon, persoon gewond na harde landing in Veendam

Ongeluk

Vandaag, 21:24

In Veendam is maandagavond een luchtballon hard neergekomen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, meldt een videocorrespondent ter plaatse.

De luchtballon had meerdere inzittenden aan boord. Zeker 1 van de inzittenden is gewond geraakt, meldt de politie, die spreekt van een "stevige landing". Het slachtoffer was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht.

Het is onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Wel is duidelijk dat de ballon niet naar beneden is gekomen door mankementen, volgens de woordvoerder. "Het gaat om een geplande landing die niet helemaal goed is uitgepakt."

Tweede ongeval deze maand

Bij een ander ongeval met een luchtballon bij het Friese De Hoeve eerder deze maand kwam iemand om het leven en raakten meerdere mensen gewond. Bij dat ongeval stortte de luchtballon neer in een weiland. In de mand zaten 34 mensen, onder wie de piloot en copiloot.

