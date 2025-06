Meerdere gewonden bij ernstig ongeluk op N344 bij Hoog Soeren

Drie mensen zijn vrijdagochtend rond 05.30 uur gewond geraakt bij een frontale botsing op de Amersfoortseweg (N344) tussen Apeldoorn en Uddel. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hotel De Echoput in Hoog Soeren. De weg is voorlopig afgesloten.

Volgens een videocorrespondent wilde een personenauto vanaf De Echoput de weg oprijden en botste daarbij frontaal op een tegemoetkomende bestelbus. In de personenauto zaten een 34-jarige man uit Apeldoorn, die met spoed naar het ziekenhuis is gebracht, en een 19-jarige vrouw, eveneens uit Apeldoorn. Zij is uit voorzorg ook overgebracht naar het ziekenhuis.

In het andere voertuig, een bestelbusje, zat een 59-jarige man, ook uit Apeldoorn. Ook hij is voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd.

Weg voorlopig dicht

De klap veroorzaakte een enorme ravage. Brokstukken en glasscherven lagen over de hele rijbaan verspreid en beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. De weg blijft vermoedelijk tot 11.00 uur dicht voor onderzoek en opruimwerkzaamheden.