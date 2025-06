Brandweer moet enorme brand in autobedrijf Tilburg nog uren nablussen

Bij een autobedrijf aan de Lovensestraat in Tilburg heeft donderdag- op vrijdagnacht een enorme brand gewoed. In de ochtend, rond 06.30 uur, was de brand onder controle, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De brandweer is naar verwachting nog enkele uren bezig met nablussen.

Vanwege de brand werden wegen afgesloten. Inmiddels is de Ringbaan-Oost weer open, maar de straten rond het autobedrijf blijven nog dicht.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.