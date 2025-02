Frontale botsing tussen auto en ambulance tijdens spoedrit in Apeldoorn

Een ambulance is zondagochtend met volle snelheid op een afslaande auto geknald in Apeldoorn. Ook een derde auto werd geraakt. De schade aan de voertuigen is enorm en de weg ligt vol met brokstukken.

Het ongeval gebeurde even voor 11.00 uur op kruising van de Laan van Kuipershof en het Ambachtsveld. Een automobiliste wilde afslaan op het moment dat de ambulance met spoed op weg was naar een melding. De voertuigen botsten frontaal op elkaar. Door de klap knalde de auto tegen de auto die daar achter reed.

Alle inzittenden van de drie betrokken voertuigen kwamen met de schrik vrij. Onder hen waren ook twee kinderen. De weg is tijdelijk afgesloten om de ravage op te ruimen, en voor onderzoek. Een andere ambulance is ingeschakeld en op de aanvankelijke melding afgestuurd.