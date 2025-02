Dode aangetroffen op straat in Eelde

In het Drentse Eelde is zondagochtend een overleden persoon aangetroffen op een parkeerplaats in een woonwijk. 's Middags meldt de politie dat het niet om een misdrijf gaat.

Het lichaam werd rond 06.45 uur gevonden naast een geparkeerde auto aan de Veldstukken.

De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak. De straat is tijdelijk afgesloten en er zijn zichtschermen geplaatst.