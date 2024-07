Fietsster (66) overleden na aanrijding met bestelbus in Maastricht

Een 66-jarige vrouw uit Maastricht is donderdagmiddag overleden toen ze over de Karimastraat in haar woonplaats fietste. Ze werd daar geschept door een bestelbus. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten massaal uit.

Maar de vrouw was ernstig gewond en deze hulp mocht niet meer baten. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De bestuurder van de bus is aangehouden en voor verhoor naar het politiebureau gebracht.