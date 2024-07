Scootmobieler (65) aangereden door passagierstrein in Tiel

Een 65-jarige man in een scootmobiel is woensdagmiddag aangereden door een trein op een spoorwegovergang in Tiel. De trein kwam na de botsing pas tientallen meters verderop tot stilstand.

Het ging mis op de Predikbroedersweg in Tiel. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is niet bekend. Op beelden is te zien dat de scootmobiel flink is beschadigd.

Ziekenhuis

De scootmobieler raakte gewond aan zijn hoofd en is naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval reden er tijdelijk geen treinen tussen Elst en Tiel.