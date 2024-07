Jongetje aangereden tijdens oversteken in Den Haag

Een jongetje is donderdagochtend tijdens het oversteken van de Melis Stokelaan in Den Haag door een auto geschept. De automobilist zou het overstekende jongetje volgens een correspondent ter plaatse te laat hebben gezien.

Het ongeluk gebeurde even voor 08.30 uur ter hoogte van de Leyweg. Het jongetje stak de weg over in de richting van het winkelcentrum, net terwijl de auto kwam aanrijden. De automobilist probeerde nog te remmen, maar kon niet voorkomen dat het jongetje werd geschept.

De hulpdiensten zijn na het ongeval direct gealarmeerd. Medewerkers van een zorgambulance die toevallig voorbijreden hebben eerste hulp verleend. Het slachtoffertje is daarna door ambulancepersoneel onderzocht, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het jongetje heeft van de politie een trauma-beertje gekregen voor de schrik.