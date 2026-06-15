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Fietser omgekomen door aanrijding bij Haaksbergen

Ongeluk

Vandaag, 17:57

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Een fietser is maandag om het leven gekomen door een aanrijding met een auto bij het Twentse Haaksbergen. Onderzoek van de politie moet duidelijk maken wat er precies is gebeurd. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt.

Het ongeluk gebeurde op de N739, de provinciale weg tussen Haaksbergen en Hengelo.

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Door ANP

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